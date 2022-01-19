İran'da zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

İran'ın Erdebil kentinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erdebil Havaalanı yakınlarında buzlanma nedeniyle 30 araç birbirine girdi. Zincirleme kazaya dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü. Ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama ise yapılmadı.

Ülkede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yetkililer yollarda oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı uyarıyor.

Ülkede son olarak güneyde bulunan Huzistan eyaletinde 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralanmıştı.

Aynur Sena Çabuk