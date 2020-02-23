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İran'daki depremde yaralı sayısı 36'ya yükseldi

İran'daki depremde yaralı sayısı 36'ya yükseldi
İran'daki depremde yaralı sayısı 36'ya yükseldi

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısının 36’ya yükseldiği belirtildi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinin Kotur ilçesinde 5.7 şiddetinde bu sabah yerel saatle 09.22'de meydana gelen depremde yaralı sayısının 36'ya yükseldiği açıklandı.

İran acil servisler kurumu sözcüsü Mücteba Haldi, “Yaralananlardan 12'si sağlık merkezlerine sevk edilirken, 24 yaralının tedavileri de ayakta gerçekleşti. An itibariyle depremin üzerinden 3 saat geçti ve şu ana kadar 13 artçı sarsıntı meydana geldi” dedi.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari, deprem nedeniyle köylerdeki bazı evlerin yıkıldığını ve birçok evin hasar gördüğünü belirterek, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.

Aynur Sena Çabuk

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