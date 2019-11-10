İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek

Haftalık basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Sözcüsü Musevi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almada dördüncü adıma geçerek ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini ifade eden Musevi diplomasiye olabildiğince fırsat tanıdıklarının altını çizerek, “Nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almada aşamalı bir şekilde ilerleme yolunu seçtik. Doğrudan anlaşmadan ayrılabilirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'taki gösterilerin İran'a taşınmak istediği yönündeki açıklamalarına değinen Musevi, "Sayın Erdoğan'ın Irak'taki olayların İran içlerine taşınmak istendiği yönündeki açıklamaları doğru ve yerinde. Bazı gizli eller Irak'ta yaşananları İran içlerine taşımak istiyor. Bölge ülkelerinin bu konuda hassas ve bilinçli olmaları iyi bir şey” dedi.

Geçtiğimiz hafta Macaristan temaslarının ardından dönüşte medya temsilcilerinin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'taki gösterilere ilişkin, "Şunu açık ve net söylüyorum; burada özellikle Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabii bunun İran'a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz. Çünkü dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek” ifadelerini kullanmıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)