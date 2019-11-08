İranlı Mohammad Kazemtash, özgürlüğünü Türkiye'de ilan etti!

İranlı instagram fenomeni Kazemtash Türkiye'yi bir hayli benimsemeyi seçti. Kendisi 2 milyon takipçisiyle 5 yıllık geçmişinde, paylaşımlarıyla yoğun ilgi gören Kazemtash, bu süre zarfında milyonlara ulaşmakta asla zorlanmadı.

İranlı sosyal medya kullanıcısı fenomeni olmak elbetteki zor zanaat, bunu sağlayabilmek adına yiyecek, içecekleri karıştırarak ortaya çıkarttığı karışımları tüketerek farklı bir ambiyansı takipçilerine sunarak istediği kitleyi elde etti. Süt, kola, ayranı karıştırarak içmesi gibi paylaşımlarına devam ettikçe milyonlarca görüntüleme ve beğeni aldı.

Kazemtash “Her şeyi karıştırıp içiyordum. Kola, ayran elimde ne varsa karıştırdım. İnsanların dikkatini çekti ve takipçilerim yükseldi. Hızlıca artarak yaklaşık 2 milyon takipçim oldu. Sadece İran değil pek çok ülkeden takipçiler mesaj attı” şeklinde konuştu.

“Milyonlarca Takipçi İle Büyük Bir Aile Olduk”

Bir buçuk yıl süresince milyonların beğenisini kazanan paylaşım konusunda rekor boyutunda görüntülenen Mohammad Kazemtash'ın bu yükselişi rakiplerini rahatsız etti. Bu kişiler sahte hesaplar üzerinden yaptığı şikayetler sonucu 2 milyondan fazla takipçisi olan hesabı mavi tik almadan kapatıldı. Pes etmeyen Kazemtash @amomsoud_org adıyla yeni bir hesap açtı ve kısa sürede tekrar 1 milyonu aşan takipçi kitlesine ulaştı. İnstagram ve YouTube üzerinden yayınladığı kliplerinden dolayı soruşturma geçiren, rejim taraflarınca baskıya maruz kalan Kazemtash “Yayınladığım videolar dünyanın her tarafından insanların yayınladığo kliplerle benzerlik taşıyor, fakat İran'dan yayınladığım klipler yüzünden adeta istenmeyen insan olarak gösterilmek istendi. Milyonlarca takipçiyle büyük bir aile olduk. İnstagramdaki paylaşımlarımız evrensel bir sevgi, kardeşliği sembolize ediyor. Dünyada var olan sevgi İran'da kıyıma uğradı” dedi.

İranlı Mohammad Kazemtash sosyal medyada zirvede

İranlı instagram fenomeni 28 yaşındaki Mohammad Kazemtash ülkesinde maruz kaldığı sorunlar nedeniyle 2 milyon takipçi instagram hesaplarının kapanmasından sonra Türkiye'ye yerleşmek durumunda kaldı. 3 buçuk yıldır Antalya'da yaşayan Kazemtash “Türkiye'de kendimi özgür hissediyorum. Beni olduğum gibi kabul eden Türk takipçilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Bu süreçten sonra Kazemtash Türkiye'de yaşam sürme kararını net olarak belirledi. Ailesiyle Antalya'ya taşındı. Türkiye'nin sosyal medya anlamında özgür bir ülke olduğuna kanaat getirerek, takipçi ve hayranlarıyla Türkiye üzerinden buluşmaya devam edeceğini söyledi. Mavi tik almadan kapatılan hesabını göz ardı ederek, Türk takipçilerine beni olduğum gibi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum, hepimizi seviyorum şeklinde açıklık getirdi. Hakkında çıkan Youtube haberleri gösteriyor ki yakında Youtube'a da sağlam bir giriş yapacak.

Sosyal medyanın tamamen kişisel bir alan olmak suretiyle, yasaların aykırı olmadığı takdirde kimsenin müdahale edemeyeceği bir alan olduğu noktasında dikkat çeken Kazemtash bu imkan ve ortamı Türkiye'de bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek aldığı kararda istikrarlı davranacağını söyledi.

Sosyal medya üzerinde YouTube fenomeni olup randıman sağlamak her zaman risk taşır. Mavi tik almadan kapatılan birçok YouTube fenomen hesap örnekleri sosyal medya mecrasında mevcutken, YouTube fenomeni Mohammad Kazemtash'ın uğraş ve çabasına şaşmamalı. Milyonlarca takipçisinin desteğini çekmemesi bu uğraşına hak payı sağlıyor. Dahasıyla yapacağı paylaşımlarla rakiplerini alt edip ilgi odağı olacağı aşikar. Türkiye'deki takipçilerinin yaşadığı farkındalıkla, destek konusunda eksiklik çekmeyeceği Türkiye'ye taşındığı an itibariyle kısa sürede tekrar milyonlara ulaşması da bizleri kanıt konusunda ikna ediyor.

Bir buçuk yıl süresince milyonların beğenisini kazanan paylaşım konusunda rekor boyutunda görüntülenen Mohammad Kazemtash'ın bu yükselişi rakiplerini rahatsız etti. Bu kişiler sahte hesaplar üzerinden yaptığı şikayetler sonucu 2 milyondan fazla takipçisi olan hesabı mavi tik almadan kapatıldı. Pes etmeyen Kazemtash @amomsoud_org adıyla yeni bir hesap açtı ve kısa sürede tekrar 1 milyonu aşan takipçi kitlesine ulaştı. İnstagram ve YouTube üzerinden yayınladığı kliplerinden dolayı soruşturma geçiren, rejim taraflarınca baskıya maruz kalan Kazemtash “Yayınladığım videolar dünyanın her tarafından insanların yayınladığo kliplerle benzerlik taşıyor, fakat İran'dan yayınladığım klipler yüzünden adeta istenmeyen insan olarak gösterilmek istendi. Milyonlarca takipçiyle büyük bir aile olduk. İnstagramdaki paylaşımlarımız evrensel bir sevgi, kardeşliği sembolize ediyor. Dünyada var olan sevgi İran'da kıyıma uğradı” dedi.