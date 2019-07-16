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İş adamı Ekrem Özen ölümünün birinci yılında anıldı

İş adamı Ekrem Özen ölümünün birinci yılında anıldı
İş adamı Ekrem Özen ölümünün birinci yılında anıldı

Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yuman Onur Marketler Zinciri’nin kurucusu ve Onursal Başkanı Ekrem Özen ölümünün birinci yılında anıldı.

Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yuman Onur Marketler Zinciri'nin Kurucusu ve Onursal Başkanı Ekrem Özen için ölümünün birinci yılında mevlit programı düzenlendi. İstanbul Florya Yeni Camii'nde ikindi namazı sonrası düzenlenen programda Kuran-ı Kerim, ilahi ve kasideler okundu. Programın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi. Programa, iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok önemli ismin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve Özen'in çocukları ile ailesi katıldı. 

"Öğretmenimiz hepimiz için bir değerdi"
Ekrem Özen'in kardeşi Kemal Özen düzenlenen törende yaptığı açıklamada, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Bize saygının, sevginin ve çalışma azminin ne olduğunu gösteren; geleceğe umutla bakmamızı sağlayan Özen Grup'u kurarak ülkemize hizmet etmek için çalışan babamız, ağabeyimiz öğretmenimiz hepimiz için bir değerdi." ifadelerini kullandı. 

Özen sözlerini şöyle tamamladı: “Bu acılı günümüzde, yanımızda olan, taziyeye gelerek acımıza ortak olan, telefonla, mesajla, sosyal medya kanalı ile üzüntülerini ileten, İş ortaklarımıza, Özen Grubun tüm emektar çalışanlarına, basın yayın kuruluşlarına, hayır kurumlarına çelenk bağışında bulunan dostlarımıza, Ekrem Özen'i kalbinde hisseden, uzakta da olsa yanımızda olduğunu hissettiren tüm dost ve akrabalarımıza desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz”.  

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