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İş arkadaşını uyurken pompalı tüfekle öldüren sanık hakkında karar

İş arkadaşını uyurken pompalı tüfekle öldüren sanık hakkında karar
İş arkadaşını uyurken pompalı tüfekle öldüren sanık hakkında karar

Silivri’de geçtiğimiz yıl Ekim ayında iş arkadaşını uykudayken, pompalı tüfekle öldüren sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Sanık, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İş arkadaşını uyurken pompalı tüfekle öldüren sanık hakkında karar - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Silivri'nin Gazitepe Mahallesi'nde bir çiftlikte yaşanmıştı.

Maksut Güler, çalıştığı çiftlikte mola vererek dinlenme odasında uyumaya başlamış, aynı iş yerinde çalışan Habil S. iş arkadaşı Maksut Güler'i dinlendiği odaya girerek pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü.

Silivri Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması dün gerçekleşti. Kararda sanığın, 5237 sayılı TCK'nın 82/1-1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, TCK 29 maddesi gereğince indirim yapılmasına ve takdiren 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Aynı davada yargılanan Yıldırım B. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Yusuf Eker
 

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