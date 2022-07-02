İş Bankası KKTC'nin Karakum Şubesi açıldı

İş Bankası, KKTC'de Karakum şubesini açtı. Yeni hizmet binasının açılış töreni, 1 Temmuz'da İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem ve İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre, KKTC'de 14 şubelik geniş bir hizmet ağıyla faaliyet gösteren banka, her alandaki girişimci, yatırımcı, üretici ve bireylere yönelik bankacılık hizmetlerini ve finansal çözümlerini sunmaya devam ediyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, açılışa dair yaptığı açıklamada, bankanın KKTC'de 67 yıldır faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, ekonomik olarak önemli bir potansiyel barındıran Doğu Akdeniz havzasındaki ülkelerin ticaret ve enerji koridoru üzerinde bulunan Kıbrıs'ın, lojistik ve stratejik açıdan kritik bir konumu bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın, bu yönüyle özellikle ticaret açısından bölgenin en cazip ekonomi merkezlerinden biri haline gelebileceğini ifade eden Erdem, "Bankamız, Kıbrıs'ta özel ve kamu dahil ilk şube açan Türkiye bankasıdır. Adada günümüzde en yaygın şube ağına sahip bankalardan biriyiz. Burada faaliyete geçtiğimizden bu yana ihtiyaç duyulan alanlardaki yatırım kredileri ve diğer bankacılık hizmetleriyle her zaman Kıbrıs halkının, tüccarının, girişimcisinin, üreticisinin yanında olduk. Kıbrıs'ta ticaretin ve ekonominin gelişmesine katkıda bulunduk. Karakum Şubesi ile de KKTC'lilere hızlı, kaliteli ve yaygın şekilde müşteri odaklı bir anlayışla hizmet sunmaya devam edeceğiz.”