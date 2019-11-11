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İşçilerin kaldığı prefabrike bina yandı yanındaki okul tahliye edildi

İşçilerin kaldığı prefabrike bina yandı yanındaki okul tahliye edildi
İşçilerin kaldığı prefabrike bina yandı yanındaki okul tahliye edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir okul inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrike bina alev alev yandı. Oluşan duman nedeniyle yangın yeri yakınında bulunan okulda öğrenciler tahliye edildi.

Olay sabah 09.45 sıralarında İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Caddesi üzerinde bulunan bir okul inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Yarbay Refik Cesur İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan ve eskiden anaokulu olarak kullanıldığı öğrenilen okul inşaatında kalan inşaat işçilerinin kaldığı prefabrike binada yangın çıktı. Bir anda büyüyen tüm binayı saran alevleri görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında oluşan yoğun duman ise mahallenin üzerinde kara bulutlar oluşturdu. Çevre mahallelerden bile görünebilen duman nedeniyle yangın yeri yanında bulunan okuldaki öğrenciler tahliye edildi. Korku içinde okullarından çıkan öğrenciler velilerine koşarken, sağlık ekipleri de bazı öğrencilere eşlik etti. Can kaybının yaşanmadığı yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Cihan Atik

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