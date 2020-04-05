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İskenderun tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

İskenderun tarihinin en sakin günlerini yaşıyor
İskenderun tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tarihinin en sakin günlerini yaşayan Hatay’ın İskenderun ilçesi havadan görüntülendi.

30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Hatay'da önlemler üst düzeye çıkartıldı. İskenderun ilçesinde şehir merkezi trafiğine getirilen kısıtlama ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı İskenderun'da cadde ve sokaklarının iyice sakinleşmesini sağladı. 

Polisin kent genelinde aldığı tedbirler kapsamında özellikle Mete Aslan Bulvarı, Atatürk Caddesi, Şehitpamir ve Ulu Cami caddeleri ile sahil şeridinde İskenderunluları görmek pek mümkün değil. Güzel havada binlerce kişinin akın ettiği İskenderun sahili bu tedbirler kapsamında tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Ahmet Seher

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