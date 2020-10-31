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İskenderun'da 55 dönümlük kuş cenneti de kül oldu

İskenderun'da 55 dönümlük kuş cenneti de kül oldu
İskenderun'da 55 dönümlük kuş cenneti de kül oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan orman yangınlarında kuş cenneti olarak bilinen sazlık alan da yanarak kül oldu. Mahalle muhtarı, binlerce kuşun telef olduğunu söyledi.

İskenderun’da 55 dönümlük kuş cenneti de kül oldu - Tıkla İzle

İskenderun Akarca, Sarıseki ve Azganlık mahalleleri ve ormanlık alanlarında yaşanan yangınlarda doğal yaşam alanları da büyük zarar gördü. Sarıseki bölgesinde bölge halkının kuş cenneti olarak adlandırdığı sazlık alanda 55 dönümlük arazinin büyük bölümü yandı. Amanos dağlarının eteklerinde yaşanan yangının rüzgarında etkisi ile sazlık alana sıçraması sonrası büyüyün yangında binlerce kuşunun zarar gördüğünü belirten mahalle muhtarı Serkan Saygılı, “Yangında kuş cennetimiz yandı. Kuş cenneti olarak bilinin bu sazlık alanda binlerce kuşumuz vardı. Sazan, sakarca mavi ve pembe ayaklı kuş cinsleri burada çıkan yangında yandılar” şeklinde konuştu. Göçmen kuşların geçiş güzergahı üzerinde bulunan bölgede leyleklerinde konaklama yaptıkları biliniyor.

Ahmet Seher

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