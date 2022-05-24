İsmini açıklamadı, tüm okula döner ikram etti

İsmini gizli tutmak isteyen hayırsever, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seneler önce öğrenim gördüğü Mehmet Emin Tuna Ortaokulunda okuyan öğrencilere ikramda bulunmak istedi. Aracılar vasıtasıyla okuldaki tüm öğrencilere et döner ve lokma tatlısı ikram etti.

"Devamı gelecek"

İsmini açıklamak istemeyen hayırsevere aracılık yapan Ahmet Turan Bayramoğlu, hayırseverin daha önce de ilçede ücretsiz ekmek dağıttığını hatırlatarak, “Geçmişte bu okulda eğitim gören şimdi yurt dışında yaşayan bir hayırseverimiz bize ulaştı. Okuldaki öğrencilerin öğle yemeğini ikram etmek istediğini söyledi. Bu talep bizi de mutlu etti. Bugün de bu talebini yerine getirdik. İsminin açıklanmasını istemedi. Geçtiğimiz günlerde de ilçemizde, fırınlar ekmek çıkartmayınca ücretsiz ekmek dağıtmıştı. Allah nasip ederse devamı gelecek başka okullara da yardım etmek istiyor” şeklinde konuştu.



Mehmet Bardak

