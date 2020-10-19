İspanya'da Covid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Avrupa'da korona virüs salgınında en fazla vakanın bulunduğu İspanya'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 bin 750'si son 24 saatte olmak üzere son 3 günde 37 bin 889 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 974 bin 449'a yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 3 günde 217 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 33 bin 992'ye ulaştığını açıkladı.

İspanya'da 857'si yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 945 aktif Covid-19 hastası bulunuyor. Ülke genelinde hastanelerdeki doluluk oranı yüzde 10,36'ya, yoğun bakımdaki doluluk oranı ise yüzde 21,04'e ulaştı.

Serkan Bayar

