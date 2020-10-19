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İspanya'da Covid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

İspanya'da Covid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı
İspanya'da Covid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

İspanya’da korona virüs salgınında 3 bin 750’si son 24 saatte olmak üzere son 3 günde 37 bin 889 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 974 bin 449’a yükseldi.

Avrupa'da korona virüs salgınında en fazla vakanın bulunduğu İspanya'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 bin 750'si son 24 saatte olmak üzere son 3 günde 37 bin 889 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 974 bin 449'a yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 3 günde 217 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 33 bin 992'ye ulaştığını açıkladı.

İspanya'da 857'si yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 945 aktif Covid-19 hastası bulunuyor. Ülke genelinde hastanelerdeki doluluk oranı yüzde 10,36'ya, yoğun bakımdaki doluluk oranı ise yüzde 21,04'e ulaştı.

Serkan Bayar
 

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