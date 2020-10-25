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İspanya'da ulusal çapta OHAL ilan edildi

İspanya'da ulusal çapta OHAL ilan edildi
İspanya'da ulusal çapta OHAL ilan edildi

İspanya’da korona virüs salgınında artan vakalar nedeni ile ulusal OHAL ilan edilirken, salgınla mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Avrupa'da korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması üzerine birçok ülke tedbirleri sıkılaştırıyor. İspanya'da Covid-19 vakalarındaki artışın ardından hükümet ulusal çapta OHAL ilan ederken, gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı. Başbakan Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, bugün itibari ile yerel saatle 23.00-06.00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Sanchez, OHAL kapsamında bölgesel yönetimlerin bölgeler arası seyahatleri yasaklayabileceğini ifade ederken, yeni kısıtlamaların 15 günden 6 aya uzatılması için parlamentodan onay isteyeceğini açıkladı. Başbakan Sanchez, bölgesel yönetimlerin isterlerse sokağa çıkma yasağı saatlerinde 1 saatlik esneklik yapabileceklerini belirtti. Bölgeler arasındaki hareket kısıtlamalarının bölge liderleri tarafından belirleneceğini aktaran Sanchez, bölgeler arası hareketlere sadece iş ve tıbbi ihtiyaçlara bağlı olarak izin verileceğini dile getirdi. Başbakan Sanchez, "İçinde bulunduğumuz durum aşırı, geçtiğimiz yarım yüzyıldaki en ciddi durum" dedi.

İspanya'da ilan edilen ulusal OHAL'den Kanarya Adaları ise kapsam dışında tutulurken, halka açık ve özel toplantılar 6 kişi ile sınırlandırıldı.
Öte yandan İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 110 bin 372'ye, toplam can kaybı ise 34 bin 752'ye ulaştı.

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