İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da maske takma zorunluluğu

İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga paniği sürüyor. İspanya'ya bağlı özerk bölge olan Katalonya'da Lleida ilinin 200 binden fazla kişinin yaşadığı Segria bölgesi geçtiğimiz cumartesi günü karantina altına alınmıştı. Bölge yetkilileri, salgın tehlikesine karşı ek önlemler aldı. Katalonya özerk yönetimi, 5 yaş üzerindeki herkese bugünden itibaren maske takma zorunluluğu getirdi. Sosyal mesafe korunsa bile maske takmanın zorunlu olduğu belirtilirken, kuralın ihlali halinde kişilerin 100 euroya kadar para cezasına çarptırılacağı aktarıldı. İspanya'nın diğer bölgelerinde ise maske takma zorunluluğu sadece sosyal mesafenin uygulanamadığı yerlerde zorunlu.

Katalonya bölgesindeki hastaneler, vak'a sayısındaki artışın ardından tedaviye yardımcı olmak amacıyla uzmanlar çağırıyor. Yetkililer, şu anda Lleida yakınlarında yoğun bakıma alınan hastaların yarısının 40 yaşın altında olduğunu ifade etti.