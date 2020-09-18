Isparta'da aranan 36 şahıs yakalandı



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 4-14 Eylül tarihleri arasında kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, aralarında; ‘Konutta veya Eklentilerinde Yağma' suçundan 19 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası ile aranan M.K.E., 4 farklı suçtan 20 yıl hapis cezası ve 4 bin 800 TL adli para cezası ile aranan M.M.Ü. ve 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.H. isimli şahısların da bulunduğu toplam 36 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli makamlara sevk edildi.

Ali Serkan Aygün

