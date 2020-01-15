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Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 29 yaralı

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 29 yaralı
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 29 yaralı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır, 29 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Isparta - Konya Karayolu üzerindeki Şarkikaraağaç Göksöğüt köyü yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Isparta'dan Konya yönüne seyreden yolcu otobüsünün, sürücünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzeri kaza yerine Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost ve çevredeki ilçelerden çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öte yandan, yaralıların yakın bölgedeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Feti Kılıç

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