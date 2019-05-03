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Isparta'daki 5 bin yıllık antik kent: Pisidia Antiokheia

Isparta'daki 5 bin yıllık antik kent: Pisidia Antiokheia
Isparta'daki 5 bin yıllık antik kent: Pisidia Antiokheia

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ederken, Hristiyanlar için kutsal sayılan hac mekanlarından olan St.Paul Kilisesi ve çevresi de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Yalvaç'ta bulunan ve Hristiyanlık için kutsal sayılan Pisidia Antiokheia Antik Kenti'ni ziyaret ederek antik kentte devam eden kazı çalışmaları hakkında SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı'dan bilgi aldı.

Pisidia Antiokheia Antik Kenti kazı başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı'dan kentin yerleşim düzeni ve tarihi ile ilgili bilgiler alarak antik kentin caddelerinde ilerleyen Vali Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki heyet restorasyon çalışmalarının devam ettiği tiyatroda incelemelerde bulundu.

Agustus Tapınağı alanını da gezen Vali Seymenoğlu, Hristiyanlık için kutsal sayılan ve günümüzde birçok yabancı turistin hac görevlerini yerine getirmek için geldikleri St. Paul Kilisesi'nde de incelemelerde bulundu, kilise çevresinde devam eden kazı çalışmalarıyla ilgi bilgi aldı. Vali Seymenoğlu son olarak Pisidia Antiokheia Antik Kenti kazı merkezinde öğretim üyeleri ve öğrencilerle sohbet ederek, kendisine iletilen talepleri dinledi.  

Feti Kılıç

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