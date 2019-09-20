Isparta'daki eş zamanlı ‘zehir' operasyonunda 10 tutuklama

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Eylül'de Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 13 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 şüpheli ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınırken, yapılan aramalarda şüphelilerle birlikte 46 parça halinde 38 gram eroin maddesi, 11 parça halinde 101.5 gram metamfetamin maddesi, 8 adet ecstasy hap, 0.5 gram esrar maddesi, 23 adet uyuşturucu madde kullanmakta faydalanılan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 16 adet fişek ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğünde gerekli sorguları tamamlanan zanlılar, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkarılan zanlılardan, H.A., M.E., İ.M., N.G., S.Ç., N.G., K.Ş., İ.M., A.B.G. ve N.T. olmak üzere 10'u tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucudan adli kontrol alan 2 zanlı, bu kez başka suçları gerekçesiyle tutuklandı

‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla çıktıkları mahkemede serbest kalan 9 kişiden K.A. ve M.T. ise bu kez başka suçları dolayısıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Feti Kılıç