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İsrail Devlet Denetçisi Englman: 'Lag B'Omer faciası ile ilgili soruşturma açacağız'

İsrail Devlet Denetçisi Englman: 'Lag B'Omer faciası ile ilgili soruşturma açacağız'
İsrail Devlet Denetçisi Englman: 'Lag B'Omer faciası ile ilgili soruşturma açacağız'

İsrail Devlet Denetçişi Matanyahu Englman, 45 kişinin hayatını kaybettiği Lag B’Omer Bayramı’nda yaşanan faicaya ilişkin soruşturma açılacağını duyurdu.

İsrail'de Meron Dağı'nda Yahudilerin Lag B'Omer Bayramı'nın kutlaması sırasında yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı. İsrail hükümetin ve devletin faaliyetlerini denetleyen İsrail Devlet Denetçisi Matanyahu Englman, yaşanan faciaya ilişkin soruşturma açılacağını duyurdu. Englman, olayın gerçekleştiği koşulları inceleyeceğini açıklayarak, “Bu trajediye yol açan koşulları araştıracak özel bir denetim başlatmak istiyorum” ifadesini kullandı. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu pazar gününü ulusal yas ilan etmişti.

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