İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını kapattı

İsrail ve Gazze arasında yaşanan gerginliğin ardından İsrail makamları, Gazze Şeridi'ndeki tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim Kapısı'nı kapattı. Filistin yönetimine bağlı Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Fatuh, İsrail makamlarının bir sonraki bildirime kadar yakıt ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar girişi dışında Kerm Ebu Salim Kapısı'nı kapatma kararı aldığını açıkladı. İsrail makamları dün de Gazze Şeridi'nden roketler atıldığı iddiasıyla, Gazze'ye yolcu geçişi için kullanılan tek sınır kapısı Beyt Hanun'u ve Filistinli balıkçılara denizi tamamen kapatmıştı.

Hamad Alnajjar