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İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü - Tıkla İzle

İsrail ordu sözcüsü Ran Kochav yaptığı açıklamada, bugün sabaha karşı İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki 4 kasabada Hamas'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Kochav, baskın sırasında İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çatışma çıkması sonucu 4 Hamas üyesinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Gece saatlerinde başlayan gizli baskın sırasında İsrail güçleri tarafından 4 kişinin gözaltına alındığını belirten Kochav, baskın sırasında hiçbir İsrail askerinin yaralanmadığını söyledi.

Muhammed Rabah
 

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