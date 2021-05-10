İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahalesini sürdürüyor

İsrail güçlerinin, Kudüs'te Filistinlilere yönelik şiddeti ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunan Filistinlilere ses bombası ile hedef aldı. İsrail güçlerinin müdahalesinde en az 300 Filistinli yaralandı. Mescid-i Aksa'nın kapısında, içerisinde hasar meydana geldi. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'dan ayrılmasının ardından ibadet için gelen ancak saldırıya uğrayan Filistinliler, Mescidi-i Aksa'yı temizlemeye başladı. Saldırı sırasında kırılan camları elleriyle temizledi.

Muhammed Rabah