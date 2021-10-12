İsrail güçleri, Şam Kapısı'nda Filistinlilere sert müdahale etti

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Şam Kapısı'nda gerginlik devam ediyor. İsrail güçleri, Şam Kapısı'nda oturan Filistinlilere müdahale etti. Filistinlilere karşı ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanan İsrail güçleri, çok sayıda Filistinliyi darp ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Şam Kapısı'nda Filistinlilere yaptığı müdahalede 14 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İsrail güçlerinin müdahalesinde en az 4 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan İsrail güçlerinin, dün akşam Şam Kapısı'nda oturan Filistinlilere müdahale etmesi sonucu en az 10 Filistinli yaralanmıştı.

Hamad Alnajjar