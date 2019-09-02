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İsrail hapishanelerindeki 200 Filistinli mahkum açlık grevine başladı

İsrail hapishanelerindeki 200 Filistinli mahkum açlık grevine başladı
İsrail hapishanelerindeki 200 Filistinli mahkum açlık grevine başladı

İsrail cezaevinde bulunan 200 Filistinli mahkum, kalım şartlarını iyileştirmek amacıyla açlık grevine başladı.

Filistinli Esirler Heyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail cezaevleri idareciler ile tutuklu temsilcileri arasında başarısızlığa uğrayan görüşmenin ardından 200 Filistinli mahkum açlık grevine başladığı belirtildi.

Açıklamada, grevciler, hapishanesinde cep telefonlarını kullanma özgürlüğünü ve kadın mahkumların yaşam koşullarını iyileştirmek için kullanılan cihazların çıkarılmasını talebinde bulundu. Filistinli Esirler Heyeti, İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumların sayısı 5 bin 700'e ulaştığını aktardı.  

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