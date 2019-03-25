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İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan etti

İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan etti
İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan etti

İsrail ordusu bu sabah gerçekleşen füze saldırısından sonra Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan etti.

İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan etti - Tıkla İzle

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine Gazze'den atılan füze nedeniyle bölgede tansiyon yükseliyor. Sınıra asker yığmaya başlayan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden füze fırlatılmasının ardından Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan ettiğini ve bütün yolları kapattığını açıkladı. İsrail ordusunun Gazze sınırına biri zırhlı, diğeri piyade 2 ek birlik gönderdiği öğrenildi.

İsrail'in Mişmeret bölgesine bu sabah Gazze'den füze saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 7 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail ordusu, füze saldırısından Hamas'ı sorumlu tuttu. Maliye Bakanı Moşe Kahlon, İsrail güvenlik kabinesinin yarın konuyu görüşmek üzere toplanacağını açıkladı.  

Hamad Alnajjar

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