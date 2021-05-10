İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti: En az 200 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin, Kudüs'te Filistinlilere yönelik şiddeti ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde MEscid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. Mescid-i Aksa'da ibadet eden saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçlerinin müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralılar yüzünde ve gözlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini açıklarken İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediğini açıkladı.

Jeries Bassier - Muhammed Rabah