İsrail polisi Mescid-i Aksa'dan Müslümanları çıkarıp Yahudileri soktu

Mescid-i Aksa'nın içinde ibadet eden Filistinliler tekbir getirerek İsrail polisine sandalye ve taş atarak karşı koydu. Mescid-i Aksa'dan Müslümanların çıkarılmasının ardından 400'den fazla Yahudi yerleşimci, Milletvekili Ehuda Gliuck başlarında olmak üzere Mesid-i Aksaya girdi.

Polis daha önce bu bölgenin İsrailli turistlere kapalı olacağını açıklamıştı. Ancak İsrail Yüksek Mahkemesi bölgenin gayrimüslimlere kapatılmasını isteğini reddedip kararı polise bıraktı.

İsrail polisi yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın boşaltılmasına direnen cemaatin kendisine taş, sandalye ve çeşitli objeler attığını belirtti.

Kudüs Bölgesi'nin İsrail sorumlusu Korgeneral Doron Yadid, polise Mescid-i Aksa'ya girme ve cemaatle anlaşma yapma emri verdi.

Pazar sabahı Yüzlerce Filistinli bölgede toplanarak polisin müdahalesine karşı koydu.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı polisin Müslümanları zorla Mescidi Aksa'dan çıkarmasını kınayarak bu müdahalenin dünyadaki bütün Müslümanların inançlarına saygısızlık olduğunu söyledi. Evkaf Bakanlığı, uluslararası toplum ve insan hakları teşkilatlarına İsrail'in ibadetlerini yapan insanlara bu zulmü durdurması çağrısı yaptı.

Muhammed Rabah



