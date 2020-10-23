İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığı iddia edildi

İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığı iddia edildi
İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığı iddia edildi

Üst düzey bir ABD’li yetkili, İsrail ve Sudan’ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını iddia etti.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından diğer Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirme çalışmalarına devam ediyor. Üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını iddia ederek, anlaşmanın bugün duyurulmasını beklendiğini aktardı. Yetkili, ABD Başkan Donald Trump'ın Sudan'ı “Terörü Destekleyen Ülkeler” listesinden çıkarmasının İsrail ile yakınlaşmasında etkili olduğunu açıkladı.

Öte yandan Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Sudan'ı 335 milyon dolar ödemesi durumunda "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını ifade etmişti. Ardından Sudan Merkez Bankası Başkanı Mohamed al-Fatih Zainelabidine ise yaptığı açıklamada, Trump'ın terör saldırılarında hayatını kaybeden ABD'liler için talep ettiği ödemenin gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.