İsrail'de erken seçim sinyali

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı Mavi ve Beyaz Hareketi'nın lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz düzenlediği basın toplantısında, partisinin yarın "Yesh Atid-Telem" bloğu tarafından Knesset Genel Kurulu'nda sunulacak olan İsrail Parlamentosu Knesset'in feshedilmesi önerisine olumlu oy vereceğini duyurdu. Gantz, "Netanyahu bizi başarısız ülkelerden biri yapmak istiyor, Netanyahu bana değil size yalan söyledi beni aldatmadı, aksine sizi aldattı. Netanyahu, korona ile çatışmayı bir seçim kampanyasına çevirdi. Her adımı, sanki birkaç bakanlığın çabası değilmiş gibi kendisi için bir başarı olarak gösterdi. Tüm bunların bir nedeni var. Netanyahu hayatta kalmak için bir savaş veriyor. Bir milyon işsiz varken, İsrail devleti bütçeyi onaylamadı" dedi.

Gantz, "Netanyahu, hükümeti feshetmek ve İsrail'i seçimlere götürmeye karar verdi. Netanyahu'nun seçtiği yol bütçenin geçmesini kabul etmemek bu nedenle Mavi-Beyaz partisi yarın Knesset'i feshetme önerisine lehte oy verecek" ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu'ya atıfta bulunan Gantz, "Seçim yine de buna neden olan kişi tarafından engellenebilir. Siyasi manevralar olmadan düzgün davranırsanız, milyonlarca İsraillinin Ağustos ayında dördüncü kez sandık başına gitmesi gerekmeyecek" dedi.

Hamad Alnajjar

