İsrail'de günlük vaka sayısında rekor artış

Korona virüs salgınında birçok ülkede günlük vaka sayıları rekor seviyede artmaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 221 yeni vakanı tespit edildiği, toplam vaka sayısının 226 bin 586'ya yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 417'ye ulaştığını açıkladı. Bakanlık, tedavi altındaki 728 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. İsrail'de bugün Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Öte yandan İsrail'de vaka sayılarında yaşanılan artış nedeni ile 18 Eylül'de 3 haftalığına karantina ilan edilmişti. İsrail korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dünyada ikinci kez karantina kararı alan tek ülke konumunda bulunuyor.