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İsrail'de yasağın ardından sokaklar boş kaldı

İsrail'de yasağın ardından sokaklar boş kaldı
İsrail'de yasağın ardından sokaklar boş kaldı

İsrail'de kısa süreli sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu iki gün önce, 8-15 Nisan arasında kutlanan Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle korona virüsüne yönelik alınan tedbirleri açıklayarak şehirlerarası ulaşıma yasak getirildiğini ve kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. Ülkede sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kalırken hayat durma noktasına geldi. Yasaklara uyumu sağlamak için şehirlerin ve kasabaların sokaklarına binlerce polis ve yüzlerce asker konuşlandırıldı. İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardan yaptığı açıklamada, "Yasağı uygulamak için helikopterler kullanacağız ve yasayı ihlal eden herkes cezaya çarptırılacak" dedi.

Sokağa çıkma yasağının yarına kadar devem edeceği belirtildi.

Öte yandan İsrail'de Korona virüs nedeniyle can kaybı 72'ye ulaşırken toplam vaka sayısının 9 bin 404'e çıktığı kaydedildi.

Hamad Alnajjar
 

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