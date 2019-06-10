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İsrail'den Filistinli kadın yazara 13 ay hapis

İsrail'den Filistinli kadın yazara 13 ay hapis
İsrail'den Filistinli kadın yazara 13 ay hapis

Filistinli kadın yazar Lama Hater, sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsrail Askeri Mahkemesince 13 ay hapis cezası aldı.

İsrail Askeri Mahkemesi, 5 çocuk annesi Filistinli yazar Lama Hater'e 13 ay hapis cezası verdi. Filistinli Tutuklu ve Eski Tutuklular Komitesi, İsrail Mahkemesinin bin 120 dolar kefalet karşılığında Hater'i serbest bırakacağını açıkladı. Hater, sosyal medya hesaplarından İsrail işgaline karşı paylaşımlar yapığı için 24 Temmuz 2018 tarihinde Batı Şeria'daki evinden alıkonulmuştu. 

Filistinli yetkililere göre 6 bin 500'den fazla Filistinli, İsrail'in gözaltı merkezlerinde tutuluyor. Tutuklular arasında 6 milletvekili, 52 kadın ve 270 çocuğun da bulunduğu biliniyor.  

Muhammed Rabah

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