İsrail'den Gazze Şeridi'ne füze saldırısı

İsrail'in dün başlattığı "Şafak Vakti" operasyonu 2'nci gününde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların hedefi olan Han Yunus kentinde 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklanan son verilerle birlikte İsrail saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuğunda bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı.

Saldırı anı ortaya çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir binayı vurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binada bulunan bir adamın üzerine duvar yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkaz altından kalan adamı yaralı şekilde kurtardığı görüldü.

İsrail'den Gazze'ye 160 roket fırlatıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri, "operasyon haftasına" hazır olduklarını belirterek, dünden bu yana Gazze Şeridi'ne 160 roket fırlatıldığını duyurdu. Öte yandan, vurulan hedeflerin en az 6 tanesinin Filistin İslami Cihat Örgütü'ne ait silah üretim atölyesi, 2'sinin silah deposu, 6'sının gözlem noktası ve 5'inin roket fırlatma mevziisi olduğu belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı:” İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz”

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in Gazze'ye yönelik 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları sonucu sivillerin hayatını kaybetmesinden ötürü bir mesaj yayımladı.

İsrail'i kınayan Erbaş, mesajında “İşgal devleti İsrail Gazze'de bir kez daha çocukları ve masum insanları hedef almaya başlamıştır. Hukuk ve ahlaktan yoksun bu işgalci zihniyet ‘güvenlik' politikası adı altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor. Filistinli kardeşlerimizi hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah'ın, meleklerin ve tüm masumların laneti, zalimlerin üzerine olsun. Amin” ifadelerini kullandı.

Muhammed Rabah- Mehmet Kalay- Huzeyfe Tarık Yaman



