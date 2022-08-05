İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında can kaybı 8'e yükseldi

İsrail güçlerinin, Filistin'in batısında yer alan Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırının bilançosu artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yaralı sayısının ise 44 yükseldiği belirtildi.

Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Komutanı öldürüldü

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde bulunan bir apartmana düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayınlarken, ayrıca Filistin İslami Cihat Örgütü'nün üst düzey Komutanı Tayseer Jabari'nin öldürüldüğünü duyurdu. Filistin İslami Cihat Örgütü ise 2019 yılında göreve gelen üst düzey Komutan Tayseer Jabari'nin İsrail'in saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'deki Filistin İslami Cihat Örgütü'nün doğrudan tehditlerinin ardından Gazze Şeridi'ni vuruyor. Sivil yerleşim noktasında özel durum ilan edildi" ifadeleri kullanılmıştı.

Muhammed Rabah