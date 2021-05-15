İsrail'in Gazze'de vurduğu Beyt Hanun'daki yıkım görüntülendi

İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, özellikle yerleşim yerlerini hedef alıyor. İsrail'in Cuma günü bombaladığı Beyt Hanun'daki yerleşim yerleri harabeye döndü. Evlerin kullanılamaz hale geldiği bölgede halk, saldırıların başladığı Pazartesi gününden bu yana en kötü geceyi yaşadıklarını belirtti.

İsrail'in evinin bulunduğu bölgeyi füzelerle vurduğu belirten Mohamed Shabat, "İsrail bölgemizi füzelerle bombaladı. Yahudiler bizimle bir süper güçmüşüz gibi savaşıyorlar. Gazze Şeridi'nin nüfusu İsrail'in Sderot kentinin nüfusundan daha az. Bizimle direnişin varlığı bahanesiyle uçaklar ve tanklar kullanarak savaşıyorlar ve bu doğru değil" ifadelerini kullanarak İsrail'in acımasız saldırılarına tepki gösterdi.

Raafat Lamy ise "Siyasi hayatın sivillerden ayrılması gerekiyor. Politikacılar birbirleriyle aynı fikirde olmayabilir, ancak bizi bu farklılıkların bedelini ödemeye zorlamamalı. Maalesef siyasetin bedelini ödüyoruz ve bu konuya hiç karışmadık. Asker değil, sivil olmamıza rağmen neden hedef alınıyor ve bombalanıyoruz? İsrail bu mahalleden roket atıldığını iddia ediyor. Buradan yalan söylediğini belirtiyorum. Dürüstse, Gazze'deki her şeyi kaydeden kameralarını gözden geçirmeli ve böylelikle yalan söylediğini göreceksiniz" diye konuştu.

Gazze şehrinin doğusundaki Shejaiya mahallesi de Perşembe gecesinden Cuma sabahına kadar İsrail tarafından saldırıya maruz kaldı. İsrail'in Shejaiya bombardımanının başlamasıyla birlikte ordunun 2014'tekine benzer bir kara saldırısı başlatması beklentisiyle yüzlerce Filistinli aile evlerinden çıkarıldı.