İsraillilere eylem ve suikast iddiaları soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İran uyruklu bazı şahısların İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast planladıkları tespit edilmişti. Tespit edilen şüphelilere yönelik 'askeri veya siyasal casusluk' suçundan 17 Haziran 2022'de başlatılan operasyonlar sonucu, İran uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ü, 29 Haziran 2022 tarihinde çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1'i yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Devam eden operasyonlar ve keşif çalışmalarıyla suikastı gerçekleştirecek kişinin de arasında bulunduğu 3 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüpheli dün çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, operasyonlar çerçevesinde 3 adet tabanca, 2 tabancaya takılı lazer, 3 adet susturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Sema Demir