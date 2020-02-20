İstanbul Avrupa Yakası'ndaki en fazla elektrik tüketimi Esenyurt'ta

İstanbul Avrupa Yakası'na elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) 'Yılın En'leri' raporunu açıklandı. Rapora göre, 2019'da Avrupa Yakası'nda en yüksek tüketim 2 milyar 512 milyon 26 bin kilovatsaatle ocak ayında, en düşük tüketim ise 2 milyar 105 milyon 366 bin kilovatsaatle haziranda kayıtlara geçti. Geçen yıl ilçe bazlı tüketimde 2 milyar 470 milyon 852 bin kilovatsaatle Esenyurt başı çekti. Esenyurt'u 1 milyar 491 milyon 762 bin kilovatsaatle Şişli ve 1 milyar 428 milyon 496 bin kilovatsaatle Bağcılar takip etti. En düşük tüketim ise 307 milyon 528 bin kilovatsaatle Çatalca'da görüldü.

Abone sayısı 2019'da arttı

BEDAŞ'ın abone sayısı 2019'da 5 milyon 134 bine ulaşırken, Esenyurt 478 bin 965 aboneyle ilk sırada yer aldı. Abone sayısı bakımından Büyükçekmece 388 bin 123 aboneyle ikinci, Bağcılar 317 bin 399 aboneyle üçüncü ilçe oldu. En düşük abone sayısı bulunan ilçe ise 50 bin 524 ile Çatalca oldu.

Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit, ilçe olarak bakıldığı zaman 2019 yılında en yüksek tüketimin Esenyurt'ta olduğunu belirterek; Esenyurt'un dikey yapılaşma, sanayi ve nüfus artışı gibi faktörlerin bu durumu etkilediğini kaydetti.

Yiğit, elektrik kullanımında 2019'da bir önceki yıla göre düşüş yaşandığına dikkat çekerek, bu düşüşün mevsimsel durumlardan kaynaklı olduğunun altını çizdi.

Yiğit, 2019 dahil daha önceki yıllarda da hem yatırımlarını hem de bakımlarını artırdıklarına vurgu yaparak, "Bir arıza oluşmadan önce bu arızayı nasıl tespit edeceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Yaptıkları çalışmalar neticesinde 2019 yılında arıza sayılarında bir düşüş gördüklerini sözlerine ekleyen Yiğit, “Teknolojiye yaptığımız yatırımın geri dönüşünü bu yıllarda daha çok iyi görüyoruz. Verilere baktığımız zaman kesintilerle ilgili payda burada ön plana çıkıyor. Kesintileri önlemenin en iyi yolu teknolojiye yatırım yapmaktır." diye konuştu.

Raporda öne çıkan diğer konular şu şekilde:

Arıza sayısı yüzde 61 düştü

2013'te Avrupa Yakası'ndaki toplam arıza sayısı 99 bin iken bu rakam 2019'da yüzde 61 azalarak 38 bin 160 seviyelerine düştü. Arıza sürelerindeki düşüş de benzer bir seyir izledi. 2013 yılında 486 bin 681 saat olan arıza süresi 2019 yılında 128 bin 189'e geriledi. Bu da 2013'e göre arıza sürelerinin yüzde 74 azaldığını gösterdi.

Bayramlarda İstanbul boşalıyor, tüketim düşüyor

Elektrik tüketimine hava sıcaklıkları, ekonomik gelişmeler ve özellikle İstanbul için bayram tatilleri büyük etki ediyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda en düşük elektrik tüketimi 2018 yılında 17 Haziran Pazar günü, 2019'da ise 5 Haziran Çarşamba günü yaşandı. İstanbulluların bayram tatillerinde memleketlerine ya da sahillere yönelmesi Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimini aşağıya çekiyor. 17 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Avrupa Yakası'nda tüketim 47 bin 27 MWh oldu. Geçen yıl en düşük tüketimin yaşandığı 5 Haziran 2019 günü de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe denk geldi. Bu tarihte elektrik tüketimi 44 bin 549 MWh düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 9'u Avrupa Yakası'ndan

2019 yılında Türkiye'nin toplam tüketimi, 300 milyar kWh civarında gerçekleşirken bu tüketimin yüzde 9'luk kısmı İstanbul Avrupa Yakası'ndan geldi. Aylar itibarıyla tüketime bakıldığında zirve noktanın ocak ayında yaşandığı görülüyor. Ocak 2019'da Avrupa Yakası'ndaki elektrik tüketimi 2,5 milyar kWh seviyesinde gerçekleşti. 2019'da tüketimin en düşük olduğu ay ise uzun Ramazan Bayramı tatilinin de etkisi ile haziranda oldu.

2013'ten bu yana tüketim yüzde 12,6 arttı

2013 yılında İstanbul Avrupa Yakası'ndaki toplam elektrik tüketimi 23,9 milyar kWh düzeyindeydi. 2019 sonunda bu rakam 27 milyar kWh'ye ulaştı. 2013 yılına göre İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi yüzde 12,6 arttı.

Muhammed Fırat Aksoy - İsmail Coşkun