İstanbul Barosu'nda avukatlar oy kullanmaya devam ediyor

İstanbul Barosu'nun yeni başkan ile yönetimini seçeceği genel kurulu dün başlamıştı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği genel kurulda 7 başkan adayı seçim konuşmalarını yapmıştı. Genel kurulun ilk gününün tamamlanmasının ardından bugün oy kullanma işlemine geçildi. Sabah saat 09.00'da başlayan oy kullanma süreci 17.00'de sona erecek. 131 sandığın kurulduğu seçimde, 52 bin 49 avukatın oy kullanma hakkı bulunuyor.

Avukatlar gün içerisinde Haliç Kongre Merkezi'ne gelerek oylarını kullanıyor. Seçimlerde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu İshak Şadi Çarsancaklı, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubu Sezin Uçar'ın grupları yönetim için yarışıyor. Seçimlerde İstanbul Barosu başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 13 delege seçilecek.

“Kim seçilirse seçilsin bütün avukatlar kazanacak”

Genel kurul süreciyle ilgili konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “İstanbul Barosu'nun genel kurulları genellikle Türk yargısının içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi ya da mesleki sorunların değerlendirilmesi bakımından çok önemli bir platform. Dün o platformu geride bıraktık. Çok önemli tartışmalar oldu. O tartışmalardan zannediyorum bütün gruplar çok önemli projeler çıkardılar. Şimdi işin bir başka noktasındayız. Kim seçilirse seçilsin öyle zannediyorum ki hepimiz kazacağız, bütün avukatlar kazanacak. Öyle bir anlayış içerisindeyim ben” ifadelerini kullandı.

“Ankara'ya mesajlar gönderebilirsek çok büyük anlamı olacak diye düşünüyorum”

Durakoğlu, “Bu hareketliliği görebilmek çok önemli. Türkiye'de avukatların öyle zannediyorum ki kendi kaderlerine sahip çıkmalarını ifade eden bir nokta. Eğer buradan Ankara'ya da mesajlar gönderebilirsek, yaşadığımız süreçleri nasıl değerlendirdiğimize ilişkin bakış açılarını somutlaştırır ve Ankara'ya gönderebilirsek, bu genel kurulun gecikmiş de olsa yapılmış olmasının çok büyük bir anlamı olacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İrem Demir

