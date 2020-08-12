İstanbul Bilişim'in büyük dolandırıcılığı devam ediyor

Yıllar önce kurulan İstanbul Bilişim, 2018 yılında kendisini iş adamı olarak tanıtan Ediz Akın tarafından satın alındı. Ancak o günden sonra şirket her geçen gün geriye gitmeye başladı. Vatandaşların parasını peşin alan Ediz Akın ve ekibi, ürünleri göndermemeye, paraları iade etmemeye başladı. Güven sağlamak için bazı müşterilere ürünler gönderilirken, ürün alamayanların sayısı binlere ulaştı. Piyasadan toplanan ve geri ödenmeyen paranın miktarı ise milyon liraları buldu.

Ediz Akın ve ekibi, bu durumdan en kolay şekilde kurtulmak için konkordato ilan ederken, web sitesinden ise dolandırıcılığa devam etti. Şirket batmasına rağmen, siteyi açık tutarak toplayabildiği kadar para topladı. Durumun haber olması üzerine site Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kapatıldı. Siteye girenler, ‘istanbulbilisim.com hakkında; İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 28/07/2020 tarih ve 2020/2984 D.İş sayılı karara istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” yazısı ile karşılaştı.

Ancak dolandırıcılığın böylesi pes dedirtti. İstanbul 5. Sulh ve Ceza Hakimliği tarafından verilen bu karara rağmen İstanbul Bilişim, istanbul-bilisim.com isimli siteyi açarak hayali ürün satışına devam etti.

Göz göre göre yapılan dolandırıcılık, akıllarda soru işareti bıraktı. Milyonlarca lira toplamasına rağmen hala hakkında yasal işlem başlatılmayan Ediz Akın ve şirket yetkilileri için, dolandırılan vatandaşlar Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Vurgunun boyutunun milyon liraların bulduğunu tahmin ettiklerini ifade eden vatandaşlar, “Olayın Çiftlik Bank'tan hiçbir farkı yok. Onun kurucusu dünyanın her tarafında aranırken, bu dolandırıcılar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Hala daha dalga geçer gibi başka site açarak satışa devam ediyorlar” dedi.