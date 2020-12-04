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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor!

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor!
İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor!

İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla özellikle İstanbul Boğazı üzerinde sis etkili oldu. Havadan drone kamerası ile görüntülenen sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan, sis nedeniyle boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Özellikle İstanbul Boğazı üzerinde etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. İstanbul Şehir Hatları ise sis dolayısıyla birçok seferini iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan, boğaz üzerinde ve Çamlıca Camii üzerinde drone ile görüntülenen sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşların ise zaman zaman zorluklar yaşadıkları görüldü. Siz bazı yerlerde görüş mesafesini de zaman zaman düşürdü.

Medeni Topaloğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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