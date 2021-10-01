İstanbul derbisini Fatih Karagümrük kazandı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in ortasında meşin yuvarlak direkt kaleye yöneldi. Kaleci Volkan Babacan parmaklarının ucuyla dokunarak topu çeldi. Defans daha sonra meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

19. dakikada Pesic'in pasında defansın arkasına sarkan Bertolacci'nin penaltı noktası hizasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

30. dakikada sağ kanattan Ahmed Musa'nın ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta Bertolacci'nin penaltı noktası üzerinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

37. dakikada Lucas Biglia'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Jure Balkovec ceza sahasına girmeden topla buluştu. Pozisyonun devamında Leo Duarte'nin müdahalesine rağmen topu önünde bulan Balkovec ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

45. dakikada sağ kanattan Ndayishimiye ceza sahası içine girip verdiği pasta topu alan Deniz Türüç'ün vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası ön çizgisinde sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarıya gitti.

78. dakikada Lima'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Leo Duerte'nin kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı çeldi.

84. dakikada Atabey Çiçek'in sol kanattan ceza sahası içine girip verdiği pasta Danijel Aleksic bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Jure Balkovec, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz (Erhun Öztümer dk. 60), Andrea Bertolacci (Adnan Uğur dk. 68), Ahmed Musa (Kerim Frei dk. 83 ?), Karamoh (Fabio Borini dk. 68), Pesic (Tunay Torun dk. 83 ?)

Yedekler: Yavuz Aygün, Emre Mor, Efe Tatlı, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Carlos Ponck (Peter Zulj dk. 70 ?), Ravil Tagir, Leo Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir (Emre Kaplan dk. 88 ?), Ndayishimiye, Edin Visca (Danijel Aleksic dk. 70), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Nacer Chadli dk. 70 ?), Stefano Okaka (Atabey Çiçek dk. 70)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Muhammet Can Yazıcı

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Bertolacci (dk. 19 ve 30), Balkovec (dk. 37) (Fatih Karagümrük), Danijel Aleksic (dk. 85) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Carlos Ponck, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

