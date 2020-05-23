İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde yangın

Yangın Ümraniye'de Şenol Güneş Bulvarı'nda bulunan İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ekipleri ve acil servis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan şantiyeye müdahale ederek yaralıları acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri şerit çektikten sonra geniş güvenlik önlemleri alarak yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Yangının işçilerin kalmış olduğu konteynerlerde başlamasıyla birlikte konteyner içinde kalan işçiler yardım çığlıkları attı. Yangından kurtulmak için pencerelerden atlayan işçiler ise çeşitli yerlerinden yaralandı.
Öte yandan İtfaiye ekiplerinin yangın ile ilgili geniş çaplı çalışması devam ediyor.
Cüneyt Sevindik