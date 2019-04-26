Dün itibariyle Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açan 7'nci Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Fuar ve Kongresi'nde (ICSG İstanbul 2019) bir çok marka yer alıyor.

Fuarda yer alan markalar arasında Türkiye'de bir çok büyük projeye teknoloji desteği sunan Siemens de bulunuyor. Fuara katılımları ve Türkiye'deki teknoloji gelişmeleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Siemens Türkiye Dijital Şebekeler Müdürü Hasan Ali Pazar, Siemens'in Türkiye'deki varlığının 160 yıldan daha fazlaya dayandığını ve bu süre zarfından şehirlerle, insanlarla ilgili birçok hizmeti ve altyapıyı sağlamaya gayret ettiğini söyledi. Pazar, “Demiryolu, metrolar, endüstri, enerji ve akıllı altyapılar alanında Siemens'in birçok teknolojik desteği var. Bugüne geldiğimizde akıllı şehirler ve şebekeler konusunda hangi teknolojileri kullanıyoruz? Nesnelerin interneti, siber güvenlik, veri analitiği ve blokchain diye hayatımıza giren teknolojiler. Bütün bunlarla ilgili firmamız, Türkiye'deki yerli ve güçlü ekibiyle hem Türkiye'ye hem dünyaya hizmet vermeye devam ediyor. Bunlar birlikte birçok geleneksel teknolojiyle de çalışmaya devam ediyoruz. Yenilikçi teknolojilerle ilgili de önemli projeler imza atıyoruz. İhtiyaç sahipleri, kamu kuruluşları, özel şirketler ve belediyelerle ilgili de birçok projemiz aktif olarak hayatta. Bunları da geliştirmeyi planlıyoruz”dedi.

“İstanbul Havalimanı'na hizmet sunmak bizim için gurur kaynağı”

Bazı projelerin büyük bir titizlikle yürütüldüğünden bahseden Pazar, “Türkiye'nin iletim şebekesine ve dağıtım şebekesine yaptığımız katkıları, birçok kamu ve özel kuruluşuyla yapmaya devam ediyoruz. Havalimanı bunda çok güzel bir örnek. Dünyanın en büyük havalimanında firmamız, enerji otomasyonu ve akıllı şebeke konusunda hizmet sunuyor ve bir teknoloji sağlayıcısıdır. Bu bizim gurur kaynağımız. Hem Türkiye hem de dünya için güzel bir örnek oldu. Bu andan itibaren de Türkiye'nin büyük projelerinde ve diğer projelerinde yer almak için çaba içerisindeyiz. Türkiye'nin gündeminde birçok proje var; yollar, köprüler ve kentlerin gelişimini destekleyecek ana unsurlar. İnsanlara iyi hizmet götürebileceğimiz birçok altyapı tesisinde akıllı vurgulu, içinde yeni teknolojilerin olduğu birçok proje var. Şunu da söylemeliyiz: Türkiye'deki girişimcilik gücü ve işgücü sayesinde çevre ülkelerde de bu hizmetleri sunuyoruz. Birçok Arap ülkesi, kuzey ülkelerinde, Afrika'nın birçok ülkesinde, Avustralya ve ABD'de bile birçok akıllı şebekeler ve akıllı çözümlerle ilgili Türk insanlarıyla destekler sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Fuar hakkında da yorumda bulunan Pazar, “Bu fuarı önemsiyoruz. Hem Türkiye hem de çevre ülkelerdeki teknolojik gelişimleri bir elden katılımcılarla paylaşmak, onları duymak ve onları dinlemek bizim için önemli fayda sağlıyor. Geleceğe nasıl baktığımızla ilgili önemli bir adres” ifadelerini kullandı.