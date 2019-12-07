İstanbul Havalimanı'nda 1 buçuk milyonluk kokain operasyonu

Ticaret Bakanlığınca yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan NarkoKim Bölge Amirliği personelince, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı başta olmak üzere Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirildi.

Söz konusu çalışmalar sonucunda bir gün ara ile Brezilya'dan Türkiye'ye gelecek olan uçaklarda seyahat eden yabancı uyruklu iki yolcu, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle şüpheli olarak değerlendirildi. Hava Takip Sistemi aracılığıyla takibe alınan uçakların İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından yanaştıkları körükte, Gümrük Muhafaza ekiplerince pasaport kontrolü yapılarak şüpheli şahıslar tespit edildi. Şahsıların seyahat ettiği uçaktaki valizler, bagaj-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler de kullanılarak incelendi.

Narkotik dedektör köpeklerinin valizlere aşırı tepki vermesi üzerine, söz konusu valizler şüpheli yolcuların gözetiminde açıldı. İlk gün gelen yolcunun valizinde, zulalanmış bir şekilde tabana yapıştırılmış dışı siyah karbon kağıdı ve onun altında beyaz renkli şeffaf naylon poşete sarılı vaziyette uyuşturucu bulunduğu saptandı. Gerçekleştirilen analiz neticesinde ele geçirilen 2 kilogram 50 gram ağırlığındaki maddenin kokain olduğu anlaşıldı.

Bu yakalamanın üzerinden henüz bir gün geçmişken tespit edilen bir diğer şüphelinin valizinde yapılan aramada ise 2 kilogram 545 gram kokain olduğu tespit edildi. Söz konusu iki olayda ele geçirilen 4 kilogram 595 gram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Havalimanında birer gün ara ile gerçekleştirilen iki uyuşturucu yakalamasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri valizlerinde taşıyan şahıslarla birlikte hareket ettiklerini belirledikleri toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.