İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü hareketliliği

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine iki gün kala bayram öncesindeki gidişlerin aksine bu kez İstanbul'a gelişlerde hareketlilik artmaya başladı. Bu kapsamda tatil sonrası mega kente dönüş için hava ulaşımını tercih edenler, bugün öğlen saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu trafiğini arttırdı.

Bin 61 seferle yaklaşık 150 bin kişi seyahat edecek

Pazartesi günü başlayacak mesai öncesi özellikle havalimanının iç hatlar gelen yolcu katında hareketlilik yaşanıyor. Bayram dönüşü nedeniyle yolcu ve uçuş trafiğinin arttığı İstanbul Havalimanı'nda bugün bin 61 uçağın iniş-kalkış yapması bekleniyor. Bu kapsamda yine bugün yaklaşık 150 bin yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etmesi bekleniyor.

“Yoğunluğa kalmamak için iki gün önceden dönmek istedik”

Kurban Bayramı tatili için gittiği Antalya'dan İstanbul'a döndüğünü belirten yolculardan Fatmagül Kadayıfçıoğlu, “Antalya'dan geliyoruz. Bayram tatili için gitmiştik, bir hafta kaldık. Çok da yoğunluğa kalmamak için iki gün önceden dönmek istedik. Çocuğumuzla birlikte gayet güzel ve keyifli bir haber oldu. Bilet bulmakta da oldukça zorlandık. Çünkü son dakikaya bırakmıştık. İnanılmaz bir yoğunluk vardı hatta uçağımız da tamamen doluydu. Ama biz dönebildiğimiz için şanslılardan biriydik” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'nı oğluyla birlikte Antalya'da tatil yaparak değerlendirdiğini ifade eden Yusuf Taşçı ise "Güzel geçti, Antalya'daydık. Hiç sıkıntı yaşamadan gidip geldik. Bayramımızı tatil yaparak değerlendirdik. Yoğunluk vardı, uçaklar doluydu ama sıkıntı yaşamadık” ifadelerine yer verdi.



Ferhat Yasak

