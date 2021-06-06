İstanbul Havalimanı'nda yolcunun midesinde 2 kilo uyuşturucu çıktı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 30 Mayıs Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda Addis Ababa-İstanbul seferini yapan uçaktaki Nijeryalı B.E.O. adlı bir yolcudan şüphelendi. Etiyopya'dan Türkiye'ye gelen ve şüphe üzerine durdurulan yolcunun çantasında yapılan aramada ilk etapta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Şüpheli tavırları dikkat çeken B.E.O.'nun midesinde uyuşturucu olabileceği ihtimali üzerine hastaneye götürüldü. Götürüldüğü hastanede yapılan incelemede B.E.O.'nun sindirim sisteminde 96 kapsül içinde 1 kilo 844 gram kokain tespit edildi.

Nijeryalı uyuşturucu kuryesi gözaltına alındı. Yapılan tahkikatın ardından 1 Haziran Pazartesi günü adli makamlara sevk edilen B.E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman

