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İstanbul Havalimanı'ndaki pistleri temizleme çalışması sürüyor

İstanbul Havalimanı'ndaki pistleri temizleme çalışması sürüyor
İstanbul Havalimanı'ndaki pistleri temizleme çalışması sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda saat 13.00'te uçuşların yeniden başlaması planlanırken, 500 personel ile 180 karla mücadele araç yardımıyla pistlerdeki karın temizlenmesi sürüyor.

İstanbul Havalimanı’ndaki pistleri temizleme çalışması sürüyor - Tıkla İzle

İstanbul'da şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle dün saat 14.00'ten itibaren İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar durdurulmuştu. Yine uçuşları iptal olan yolcular ise geceyi terminalde geçirdi.

Kar yağışının sabaha karşı etkisini kaybetmesinin ardından İstanbul Havalimanı'ndaki karla mücadele çalışmaları hız kazındı. 500 personel, 180 karla mücadele aracıyla pistlerde sürdürülen temizlik çalışmaları sabahın ilk ışıklarında da devam etti.

Temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçuşların saat 13.00'te yeniden başlaması planlanıyor.

Öte yandan, terminalde sabahlayan yolcular için yeme içime alanlarında indirim uygulandı. Yine 1 saat ücretsiz olan internet hizmeti ise 24 saatte uzatıldı.

Ferhat Yasak
 

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