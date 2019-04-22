İstanbul için olağanüstü itiraz sürecinde gözler YSK'da

31 Mart mahalli idareler seçimine ilişkin YSK cephesinde olağan itiraz süreçleri bitti. AK Parti ve MHP özellikle İstanbul için olağanüstü itiraz sürecinde dilekçelerini YSK'ya sundu. YSK Başkanı Sadi Güven önderliğinde kurul üyeleri toplanarak itirazı bugünkü toplantıda gündeme alacak.

AK Parti itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia etmişti. MHP ise seçime yönelik tam kanunsuzluk gerekçesi ile itirazda bulundu. YSK'nın bugünkü toplantısında bu itirazları bir arada değerlendirmesi bekleniyor ancak bugün sonuca ilişkin bir karar çıkması öngörülmüyor.

İrfan Çalışkan