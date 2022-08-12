İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca: '2 milyon 24 bin adet sazan balığını iç sularımızla buluşturduk'

Düzenlenen tören ile Cumhuriyet Göleti'ne 25 bin adet sazan yavrusu bırakıldı. Törende konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, balıklandırma faaliyetlerinin 4-5 yıldır standart olarak yürütüldüğünü söyleyerek, "Bugün attığımız 937 bin sazan yavrusuyla beraber, toplamda 2 milyon 24 bin adet sazan balığını iç sularımızla buluşturmuş olacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynakları balıklandırılıyor. “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” ile, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularının 11 Ağustos 2022 tarihinde; Arnavutköy ilçesi Terkos Gölü-Balaban, Terkos Gölü-Durusu, Sazlıdere Baraj Gölü ve Yeniköy Gölü'ne 108 bin adet, Beykoz ilçesi Cumhuriyet Göleti, İshaklı Göleti, Mahmutşevketpaşa Göleti ve Bozhane-Göllü Göleti'ne 42 bin adet, Sarıyer ilçesi Kısırkaya Göleti, Zekeriyaköy Göleti ve Rumelifeneri itfaiye yolu üzerindeki gölete 9 bin adet, Silivri ilçesi Çayırdere Göleti, Küçüksinekli Göleti, Sayalar Göleti, Değirmenköy Göleti, Gümüşyaka Göleti 445 bin adet, Şile ilçesi Ömerli Baraj Gölü, Darlık Baraj Gölü, Karamandere-Saklıgöl, Kervansaray Göleti ve Oruçoğlu Göleti'ne 333 bin adet olmak üzere toplam 937 bin adet sazan balığı yavruları göletlere bırakıldı.

Proje çerçevesinde düzenlenen Balıklandırma Programı Töreni, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik personelinin katılımıyla Beykoz'da yer alan Cumhuriyet Göleti'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen tören ile Cumhuriyet Göleti'ne 25 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

“5 ilçede 21 gölete eş zamanlı olarak 937 bin adet sazan balığımızı bırakıyoruz”

Törende konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “5 ilçede 21 gölete eş zamanlı olarak 937 bin adet sazan balığımızı bırakıyoruz bu göletlerimize. Bizim buradaki amacımız, iç sularımızdaki balık popülasyonunu arttırmak ve bu sayede bu bölgede, kırsal bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve amatör balıkçılıkla uğraşan kişilerin kaliteli, ucuz protein kaynağı olarak da kullanmasını istiyoruz. Nihai hedefimiz o. Bir de iç sulardaki çeşitleri de arttırmak, hem de balık popülasyonunu arttırmak. Bu çerçevede zaten balıklandırma faaliyetlerini dört, beş yıldır standart olarak yürütüyoruz. Bugün attığımız 937 bin sazan yavrusuyla beraber, toplamda 2 milyon 24 bin adet sazan balığını iç sularımızla buluşturmuş olacağız İstanbul için bu çok önemli, çok değerli. Sonuçlarını da görüyoruz. Sadece atmakla kalmıyoruz. Arkasından kontrollerini de yapıyoruz. Ticari avcılık iç sularda yasak, amatör serbest. Muhtarlarımızla yaptığımız görüşmelerde çok güzel sonuçlar alındığını, hatta 15, 20, 30 kiloya varan sazan balıklarını gördüklerini bize belirttiler. Bugün Beykoz'dayız. Cumhuriyet Köyü'ndeyiz. Bu gölete 25 bin adet bırakacağız” dedi.



Cem Güney Kılıç - Enes Şamil Gönenç

