İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

Örgütün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasında yer alan çoğu aktif görevde Adalet Bakanlığı çalışanı 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şu ana kadar 39 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye ve ceza infaz kurumlarına sızmış üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında çoğu aktif görevde bulunan yazı işleri müdürü, mübaşir, infaz koruma memurları, zabıt katipleri ile icra memurlarından oluşan Adalet Bakanlığı personeli 83 kişi hakkında operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 32 ilde yürütülen operasyonlarda şuana kadar 39 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yakalananlar arasında örgütün sözde İstanbul sorumlusu olduğu değerlendirilen 1 şüphelinin de olduğu kaydedildi.

Polis ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonları sürüyor.

Sadık Kahraman